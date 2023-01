La Brúixola 09/01/23

Avui a 'La Brúixola', Esquerra ha anunciat que el 19 de gener formarà part de les mobilitzacions en contra de la cimera hispanofrancesa convocades per partits i entitats independentistes. En educació, el curs es reprèn amb la incorporació de 3.500 professors més, com van pactar el Departament d'Educació i els sindicats. Tot i això, el sindicat USTEC manté la convocatòria de vaga pels dies 25 i 26 de gener, que coincidirà amb la de Metges de Catalunya i la Intersindical, que ha anunciat aquest matí aturades a tot el sector sanitari pels dies 24 i 25 d'aquest mes. Avui, posem el focus en les persones que viuen en situació de vulnerabilitat a Catalunya i en parlem amb la vicepresidenta de les Entitats Catalanes d'Acció Social i membre del Consell Assessor de la Renda Bàsica Universal, Sira Vilardell. A la nostra secció sobre comunicació política, Alberto Gómez ens explica si és bo o no que els polítics aprofitin l'entrenament esportiu per fer campanya electoral. En salut mental, parlem amb Robert Calvo sobre els propòsits d'any nou.