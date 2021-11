La Brúixola 08/11/21

Avui hem valorat la primera prova de foc per al nou túnel de les Glòries de Barcelona amb Adrià Gomila, director de serveis de mobilitat de l'Ajuntament. També hem conversat amb el professor dels Estudis d'Economia de la UOC, Josep Lladòs, sobre el futur de les pensions, ara que tot just el Govern central negocia el model amb els sindicats. I hem volgut conèixer què es fa i què es pot fer per erradicar les violències sexuals amb Laia Rosich, directora general per a l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat.