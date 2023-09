LA BRÚIXOLA, AMB LOLA SURRIBAS

La Brúixola 08/09/23

Avui, mitja hora de Brúixola on repassem tota l'actualitat de la jornada. Comencem lamentant un 11è cas d'assassinat masclista a Catalunya, en aquest cas a Palamós. Això el mateix dia que s'ha celebrat un minut de silenci a Reus per la mort d'una dona dimecres a mans del seu fill. En un altre ordre de qüestions, continua l'enrenou per la sentència que obliga a desfer l'Eix Verd de Consell de Cent a Barcelona. Una sentència que l'Ajuntament recorrerà i que els veïns i Veïnes consideren que els seus efectes poden ser perjudicials per a la salut. Durant el programa, coneixem la situació jurídica que hi ha al voltant d'aquesta sentència. En política, picabaralla entre el PSC i el Govern pels pressupostos. Els departaments de Salut i Educació amplien el programa 'Salut i Escola' amb un referent d'infermeria a cada centre de secundària amb l'objectiu de promoure la salut i el benestar emocional. Tanquem amb cultura, parlant sobre la Setmana del Llibre en Català que engega avui mateix!