Avui a La Brúixola hem parlat sobre la reforma de la FP amb la María García-Sauco, professora de Formació Professional, premi millor docent de FP 2018 i divulgadora. També hem parlat de l'hidrogen com a combustible amb el professor d'ICREA, Albert Tarancón. I per últim hem volgut conèixer com viuen la tornada a l'escola les mares i pares amb fills amb diversitat funcional. Ho hem fet amb la Maria Herrero, una de les fundadores del sindicat Mares en la diversitat funcional.