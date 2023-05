La Brúixola 05/05/23

Avui a 'La Brúixola' ... La consellera de Presidència Laura Vilagrà ha comparegut al Parlament pel caos en les oposicions i ha reiterat les disculpes als opositors. Cap de les principals formacions de la cambra ha demanat la seva dimissió. Pel que fa a la sequera, PIMEC ha demanat ajuts directes i la suspensió d'impostos mentre s'allargui aquesta situació i els afectats no puguin desenvolupar la seva feina. En un altre ordre de qüestions, els Mossos d'Esquadra han detingut un home que hauria abusat sexualment de diverses jugadores menors d'edat d'un club de futbol a Santa Perpètua de Mogoda. Avui, també us oferim un reportatge sobre la desfilada de moda inclusiva de la 080 Fashion Barcelona. Coneixem la història de la marca Free Form Style i les històries de quatre joves amb discapacitat que han desfilat a la passarel·la. Com cada divendres, cultura amb Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano.