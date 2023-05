La Brúixola 04/05/23

Avui hem fet tertúlia política amb l'advocat Pablo de Palacio i l'escriptora i professora Sonia Sierra. Amb els dos hem analitzat l'actualitat política que ha passat pel Parlament, que ha aprovat presentar recurs davant el Suprem després de la decisió de la JEC de retirar l'escó a Laura Borràs, condemnada per corrupció. També a la cambra catalana s'ha aprovat un nou marc legal per combatre la sequera. I, per acabar, hem debatut sobre la decisió de la Generalitat de repetir les oposicions després del caos de dissabte.