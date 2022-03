Avui ens preguntem com s'ha d'explicar la guerra d'Ucraïna als nens. Una qüestió que ens respon Agnès Brossa, psicòloga infantil i juvenil. I com cada divendres hem obert la biblioteca amb l'Ignacio Pillonetto i hem parlat amb Cristina Enríquez de Salamanca per parlar sobre la seva novel·la 'La casa de las desamparadas' (Espasa).