La Brúixola 03/02/23

Avui a 'La brúixola', posem l'ènfasi en el món audiovisual. El festival més important del món en aquest sector, celebrat a Barcelona, ha tancat avui les portes registrant un rècord assistencial: més de 58.000 visitants en 4 dies. Hem repassat també els detalls d'un congrés que ja gairebé no distingeix entre el món físic i el virtual. Què saps sobre la ciberseguretat? Per descobrir com està creixent aquest sector hem parlat amb en Tomàs Roy, director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, qui ens ha parlat sobre un món gairebé desconegut però que ja factura anualment més de 1.100 milions d'euros anuals en territori català. També le hem donat un cop d'ull a la Salut. I és que l'Hospital Vall d'Hebron ja està elaborant medicaments per a pacients amb una impressora 3D. El resultat: que semblin llaminadures. Entre altres, també hem analitzat la última hora sobre el pla d'usos de l'Eixample, l'estat de l'aprovació dels pressupostos i la posada en marxa del festival 'Llum BCN', al Poblenou. Com no pot ser d'una altra manera, amb el Robert Calvo hem actualitzat l'agenda cultural d'aquest cap de setmana, amb la Marta Lozano hem repassat les últimes musicales i alguna que altra anèctoda i, amb en Jaume Mas, ens hem endinssat en el món de les sèries que tenen com a fil conductor la temporalitat gairebé indefinida.