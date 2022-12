La Brúixola 02/12/22

Avui a 'La Brúixola'... La gran operació sortida pel pont de La Puríssima. Gairebé 900 mil vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre avui i el dimecres vinent. A més, ja estan en marxa les estacions d'esquí de Port Ainé i La Masella. En economia, l'atur augmenta lleugerament a Catalunya, tot i que el nombre d'aturats continua per sota de les 350 mil persones. És la xifra més baixa en el mes de novembre des del 2007. En aquest sentit, posem el focus en la dificultat que tenen les persones que pateixen discapacitat intel·lectual per accedir al món laboral. Segons l'últim informe del Dincat, només una de cada cinc persones que pateixen aquesta patologia tenen feina actualment. Durant el programa coneixem el cas d'en Sergi Moncunill, un jove de trenta-quatre anys que té una discapacitat intel·lectual d'un 65% i que, després de vint anys, podrà començar a treballar. En salut, la bronquiolitis ha superat el pic, la grip tindrà el seu punt àlgid per Nadal i la Covid-19 es troba en situació de frenada a Catalunya. Com cada divendres, tots els plans culturals, sèries i novetats musicals amb Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano.