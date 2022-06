La Brúixola 01/06/22

Avui parlem sobre la campanya de la recollida de fruita a Lleida amb la regidora de Persones, Comunitat i Agenda 2030, Mariama Sall. També passa per La Brúixola el doctor Roger Paredes, director científic de la Fundació Lluita contra la Sida, per explicar-nos la nova etapa que inicia l'entitat. A més, aquesta nit hem obret la ronda de consultes amb Anna Grau, diputada de Ciutadans. I per últim, volem conèixer l'associació A pelo que treballen per normalitzar l'alopècia entre dones i infants. Ho fem amb la seva coofundadora Elisabeth Rodríguez.