La Brúixola 01/03/23

Avui a 'La Brúixola'... Després de vuit sessions de vista oral, ha quedat vist per sentència el judici a Laura Borràs per presumptes irregularitats durant la seva etapa a la Institució de les Lletres Catalanes. El Tribunal Suprem ha doblat, gairebé, la pena de presó per a dos dels condemnats per una salvatge violació en grup a Sabadell, el mes de febrer de 2019. A l'entrevista, Gabriel Figueredo parla amb el conseller de Salut, Manel Balcells, sobre l'estat del sistema sanitari català i dels seus professionals. Durant la jornada d'avui, l'Agència Catalana de l'Aigua ha ratificat l'entrada en fase d'excepcionalitat per sequera de gairebé 6 milions de persones. Parlem, també, de l'enduriment de les restriccions d'aigua per a usos agrícoles amb el sindicat Unió de Pagesos i analitzem per què les dones eren, i encara són, una minoria en el món de la composició musical a Catalunya. Finalment, la directora del Màster en recursos humans d'EAE Business School, Maite Moreno, ens parla dels acomiadaments massius que s'estan vivint a grans empreses tecnològiques com ara Amazon, Meta o Wallbox.