"Si arribem a una situació d'emergència, l'última opció serà fer talls de l'aigua de boca"

Jodi Molist explica a 'La Brúixola' que abans de fer talls de subministrament a alguns municipis, s'estudiaran altres opcions com, per exemple, la reducció de la pressió de l'aigua que surt de les aixetes o la fixació de límits en el consum de l'abonat. Molist assegura que estadísticament no és probable arribar a l'estat d'emergència, però reflexiona que portem dos anys i mig en què s'han batut tots els rècords de manca d'aportacions als embassaments. L'esperança resideix en la pluja i, de fet, encara "estem utilitzant l'aigua que es va emmagatzemar amb el temporal del Glòria", diu Molist.





Limitació d'infraestructures

El director de l'Àrea d'Abastament de l'ACA no creu que la situació actual derivi de la falta d'antel·lació sinó que és fruit d'una "limitació de les infraestructures que tenim. S0ha de fer un esforç inversor". El Govern, explica Molist, aprovarà un pla que comportarà noves dessalinitzadores, 25 plantes de regeneració per reutilitzar l'aigua i més extraccions en alguns aqüífers que encara ho permeten. El director afirma que "si tinguéssim més oportunitats de finançament, encara podríem fer més infraestructures".