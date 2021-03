Anna Sólyom fa una oda als gats i a la recerca de la felicitat a la vida

La Nagore porta una vida una mica solitària i trista, i busca desesperadament alguna cosa que il·lumini els seus dies, tot i que encara no ho sàpiga. ‘Neko Cafè’ és una novel·la curta que es gaudeix de principi a fi i on podem veure el poder sanador dels animals, en aquest cas, dels gats, als qui coneixerem en profunditat. Cada un d'ells amb la seva pròpia personalitat i encant... perquè no hi ha dos gats iguals.