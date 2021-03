Anna Cartoixa i Jordi González protagonitzen una versió de ‘La Ventafocs’ amb aires dels 50

Dotze de la nit: la Ventafocs perd la sabata que la Fada Madrina li ha proporcionat per anar al Ball de Màscares de l’últim curs. En Sam, el catcher de l’equip de beisbol de l’institut, coneix una noia misteriosa de la qual queda bojament enamorat. Entretant, netejar, rentar i cuinar són les tasques imposades per l’autoritària madrastra que menysprea la voluntat que té la nostra heroïna de voler prosperar. Els protagonistes de la nostra història s’adonen que hi ha un objectiu que els uneix: aconseguir la beca d’estudis musicals de la Universitat de Julliard. En Sam mourà cel i terra per retrobar-se amb la noia, aconseguir la beca i viatjar junts per fer realitat els seus somnis. Aquesta versió de ‘La Ventafocs’ amb ritme dels 50 es pot veure al Teatre Regina de Barcelona els caps de setmana del 20 i el 21 de març, del 27 i el 28, i també durant tota la Setmana Santa a les 17:30h.