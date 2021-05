EL BERENAR DE LA BRÚIXOLA

Alonso Caparrós fa catarsi personal al seu darrer llibre i ajuda a trencar estigmes

'Un trozo de cielo azul’ (Planeta) és una obra literària absolutament catàrquica per a Caparrós. Aquest comunicador, fill d’un dels més grans comunicadors d’aquest país, ens relata com ha estat el seu camí en una vida marcada per l’addicció a les drogues de la qual ha aconseguit sortir.