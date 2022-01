Viña Albali Valdepeñas - Barcelona

Los vinateros reciben mañana al líder

La trayectoria del equipo invita a soñar y no ha dejado de hacerlo desde que aterrizó en la Primera División. Ahora mismo el equipo de Valdepeñas ocupa la segunda plaza y es el único que parece seguir la estela del Barcelona. Vencer mañana podría ser muy importante para el final de temporada. De todas formas David Ramos, entrenador del Viña Albali, prefiere no hacer cábalas e ir partido a partido. Si la pandemia no lo impide, mañana se contará con un lleno en el Virgen de la Cabeza, donde la afición azulona suele crear una atmósfera irrespirable para los oponentes.