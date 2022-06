Igualdad hasta el final

F.S. Manzanares Quesos El Hidalgo perdió en su encuentro en Sevilla

Lo bueno es que no se jugaban nada, su posición en la clasificación no se ve alterada. Era su rival, Real Betis, el que firmaba su permanencia con esos tres puntos, pero esto no bastó para que todo fuese alegría. Manuel del Salto, presidente del F.S. Manzanares, y algún aficionado sufrieron el "exceso de celo" del jefe de seguridad de la cancha. Pero más allá de lo anecdótico, Del Salto nos habla de jugadores que seguirán y de alguno que no.