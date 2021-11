Aceite del Campo de Montiel

Carlos González no entiende porqué se busca la demanda en lugar del diálogo

El director de la Asociación para la promoción del aceite de Campo de Montiel no entiende el motivo que ha llevado a la cooperativa de segundo grado a interponer una demanda civil. Asegura que la asociación no ha dejado de trabajar nunca y que ofrecen las socio toda la información que solicite. Reconoce que no se han celebrado las asambleas generales de los últimos años, pero el motivo ha sido que los socios no han alcanzado un consenso en las fechas de celebración. González también ha destacado que las cuentas de resultados son accesibles para cualquier socio y que siempre han estado sometidos a un férreo contro y auditados por la Junta y por Bruselas.