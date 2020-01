Zamora valora el éxito del Plan de Empleo “Mujer +45” que se ha clausurado en Ciudad Real

La alcaldesa consideraba que es un éxito este programa, y reconocía el trabajo del IMPEFE, de Acción Social y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. “Creo que para salir de la desigualdad es esencial el empleo, pilar básico para la igualdad entre hombres y mujeres. Esta ha sido una es una experiencia de inicio pero el compromiso es seguir trabajando por las personas y seguiremos poniendo en marcha estos programas”.

Pilar Zamora afirmaba que “no íbamos a esperar y dejar que estas 18 mujeres no trabajan 6 meses -que es lo que han hecho-, que ahora tengan una prestación, que hayan recibido una formación, y la autoestima. Porque cuando esta mujeres realizan una actividad profesional, la autoestima cambia, porque cuando eres mujer y te encuentras en esta situación a veces cómo te sientes personalmente también es una traba a la hora de buscar un empleo”.

El concejal de Promoción Económica, Pedro Maroto, se mostraba “especialmente orgulloso por este Plan, que es una iniciativa que podemos seguir haciendo otros año si tenemos capacidad económica para ello, y poner de manifiesto que hay una brecha en el empleo entre mujeres y hombres, y lo que pretendemos es que la gente vaya entendiendo que la mujer tiene las mismas capacidades y oportunidades de tener un empleo. Desde el IMPEFE vamos a seguir con estas iniciativas para que esta brecha se vaya reduciendo”.

La concejala de Acción Social, Matilde Hinojosa, reconocía que queda mucho por hacer “ya que hay esa brecha salarial, laboral, de derechos y de dignidad entre hombres y mujeres, pero no a todas nos pilla de la misma manera y hay algunas que son más vulnerables. Desde Acción Social ese es el grupo de personas con las que intervenimos. Y en colaboración con el IMPEFE pusimos en marcha esta iniciativa, colaborando con los sindicatos que tienen mucho que decir cuando hablamos de empleo”.

El secretario provincial de la UGT, Juan Jiménez felicitaba al Ayuntamiento de Ciudad Real por esta iniciativa “ya que las mujeres sufren una serie de discriminaciones en diversos ámbitos entre ellas las mayores de 45 con una brecha salarial y de empleo, e iniciativas de este tipo hay que darles la bienvenida y pedir al resto de administraciones que tomen nota, porque estas piedrecitas en el camino son las que pueden ir limando la desigualdad que hay entre hombres y mujeres”.

El secretario provincial de Comisiones Obreras, José Manuel Muñoz, reconocía que “es una día para felicitarnos por el trabajo realizado conjuntamente para que estas personas intenten integrarse en el mercado laboral. El 51% de las personas desempleadas no tienen prestación en Ciudad Real, y de ese porcentaje, el 75% son mujeres: 23.500 mujeres no tienen oportunidad de trabajar en esta provincial y no cobran ningún tipo de prestación. Como sociedad hemos fallado y hay una desigualdad cada vez mayor y eso tenemos que irlo atajando”.

La provisión de los 18 puestos de trabajo se ha realizado a propuesta de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real, motivando la situación de vulnerabilidad y/o de exclusión social de la trabajadora, para su inclusión en este Plan Local de Empleo Mujer +45.

El personal ha estado encuadrado en las siguientes categorías: 5 operarias de limpieza viaria, 3 operarias de parques y jardines, 4 monitoras medioambientales, 2 auxiliares administrativas para Acción Social, 2 auxiliares de usos múltiples para escuelas infantiles y 2 ordenanzas. Además se han contratado a 3 técnicos.