BAJO EL LEMA 'PIENSA EN SALUD, PIENSA EN FARMACIA'
Los farmacéuticos celebran este 24 de septiembre su día mundial
Este jueves, 25 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, y lo hace bajo un lema muy claro: ‘Piensa en salud, piensa en farmacia’. En Castilla-La Mancha hablamos de más de 3.100 profesionales, casi 800 solo en la provincia de Ciudad Real, que cada día están al lado de los pacientes, tanto en las farmacias de barrio y de pueblo, como en hospitales, investigación, distribución o salud pública.