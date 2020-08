PIDEN AL GOBIERNO MEDIDAS CONTUNDENTES PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS.

Los empresarios de Ciudad Real auguran un mes de septiembre complicado. El Presidente de Fecir, Carlos Marín reclama al Gobierno medidas como bajada de impuestos, o prorroga de los Ertes para poder subsistir. La cosa está complicada, según el Presidente de los empresarios de la provincia de Ciudad Real, Carlos Marín quien asegura que la situación de sectores como el de la hostelería es terminal, y el del comercio o la industria no es tampoco muy favorable, ya que muchos acabarán en la ruina total. El mes de septiembre lo afrontan con incertidumbre. Desde Fecir advierten que si no se toman medidas contundentes para generar empleo, las expectativas no son muy halagüeñas. Señalan que sería necesaria una bajada de impuestos, incentivación para la contratación o prórroga de los ertes para evitar despidos. Los empresarios no obstante confían en una recuperación futura si estas medidas se hacen efectivas