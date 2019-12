Incentivos a la hostelería, un plan de mejora del turismo o el nuevo teatro auditorio, compromisos de Page con Criptana

CLM no dará más licencias de casas de apuestas hasta la nueva Ley de Juego

En rueda de prensa, ha sido el alcalde, Santiago Lázaro, el primero en tomar la palabra para apuntar algunos de esos compromisos, como las mejoras en instalaciones tanto deportivas como educativas de centros educativos como Sagrado Corazón, La Paz o el IES Isabel Quirón

Como segundo elemento "muy importante" pasa por el desarrollo de la cultura, siendo la localidad un pueblo con bandas sinfónicas y grupos de teatro que hacen que su nivel cultural esté a la altura de cualquier capital de provincia.

Por eso, atendiendo a un compromiso de campaña, se trabajará para que el nuevo auditorio de Campo de Criptana sea una realidad, algo "necesario" y en base a un proyecto "realista, ajustado y polivalente".

En cuanto al sector turístico, quiere el primer edil aprovechar el "icono" de la Sierra de los Molinos para desarrollar un plan estratégico que pretende permitir a la gran cantidad de turistas que vienen a la localidad que se queden en el municipio.

Habrá también 120.000 euros para el arreglo de los molinos de Campo de Criptana, tal y como ha añadido.

Otra inversión superior a los 300.000 euros para mejorar en eficiencia energética es otro de los extremos desgranados por el primer edil criptanense; rematando con el proyecto de mejora de accesibilidad del Centro de Salud, una obra "necesaria".

PAGE PROPONE UNA ESTRATEGIA A OCHO AÑOS

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha detallado que el proyecto para Campo de Criptana tiene un objetivo a ocho años con ámbitos de actuación en todas las áreas.

"No nos vamos a quedar en una ficción de humo en estos años. A este equipo le ha costado mucho gobernar aquí, y puedo decir que la Comunidad Autónoma no ha ejercitado bajo ningún concepto ningún tipo de sectarismo con los servicios públicos", ha resaltado García-Page.

Ahora se harán en el pueblo "inversiones extraordinarias" en una localidad con "unas señas de identidad muy arraigadas". Ahora toca hacer "un planteamiento que consolide la esencia de Campo de Criptana".

"Es el momento de, conservando todo lo bueno, Criptana rompa el cascarón y busque otra inercia sin desmerecer a todo lo que viene conservando pero atreviéndose a salir de su propio camino", ha manifestado el presidente autonómico.

Con un equipo "joven, potente y muy sensato", García-Page aboga por "romper algunos corsés". Así, ya se puede plantear que parte del negocio de las visitas que recibe Campo de Criptana cristalicen también en quedarse más tiempo en el pueblo.

Para ello, habrá un plan estratégico que "amplíe la caja torácica y la capacidad de hacer negocio con el turismo" en Campo de Criptana. "Para ello hay que buscar más capacidad hotelera. Para ello, vamos a obligar a dar el máximo de ayudas a los empresarios que quieran montar establecimientos hosteleros", en forma de subvenciones "especiales" para este tipo de inversiones privadas en torno a la hostelería

Se quiere conseguir que más beneficio se quede en Campo de Criptana, toda vez que ya recibe muchos turistas. A esto ha sumado la posibilidad de celebrar eventos de carácter nacional en internacional en la localidad. "Todo esto significa que hay que mejorar la oferta turística", ha enfatizado.

EL TEATRO AUDITORIO, A DOS LEGISLATURAS

En cuanto al nuevo teatro auditorio, García-Page ha dicho que todas las administraciones se comprometen y se colocan un horizonte a dos legislaturas por lo "ambicioso" del proyecto.

Un proyecto que se "va a madurar entre todos" de manera que tenga también "significación regional" con algún tipo de "especialización" cultural que consiga conformar un nuevo espacio que no se limite a dar servicio a Castilla-La Mancha. Eso sí, "ajustado y acomodado a la realidad", pero buscando convertirse en "una referencia".

El arreglo del gimnasio del colegio Sagrado Corazón, baños y pistas en Virgen de la Paz y obras en el Instituto de Educación Secundaria, junto a la mejora de la accesibilidad en el centro de salud, son otros de los proyectos acordados en la reunión de este martes.

CLM NO DARÁ MÁS LICENCIAS DE CASAS DE APUESTAS

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha anunciado que el "cerrojazo" que su Gobierno ha dado a las nuevas aperturas de establecimientos de juego y casas de apuesta en la región se extenderá al menos durante cuatro años y siempre a la espera de aprobar una nueva ley del Juego en la Comunidad Autónoma.

Ha dicho además que esta nueva ley del Juego podría incluso ser "restrictiva" y, no solo no permitir más aperturas, sino incluso poder empezar a cerrar algunos locales.

Tras este planteamiento, García-Page se ha mostrado confiado en que este ejemplo pueda "cundir" a nivel nacional y ha recordado que ya hace un año Castilla-La Mancha fue la primera Comunidad Autónoma en paralizar la extensión de nuevas licencias, reparando en que el anterior Gobierno del PP "anuló la ley del Juego" vigente, lo que provocó que estos establecimientos "se multiplicaran por tres".

"Y hoy anuncio que somos el Gobierno que va más lejos que nadie. Vamos a suspender de manera definitiva durante cuatro años las licencias, y no se autorizará ninguna hasta que no haya ley del Juego, una norma que va a ser la más restrictiva de toda España", ha profundizado García-Page, quien ha dicho además que, si se puede, "se reducirá el número de establecimientos". "Me gustaría que esto cundiera en España y fuera una legislación general".

2.500 PLAZAS DE EMPLEO PÚBLICO EN CLM

El presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha anunciado que su Consejo de Gobierno acaba de aprobar las últimas 2.573 plazas de empleo público enmarcadas en la estrategia impulsada hace cuatro años que pasaba por crear un total de 12.300.

En rueda de prensa desde Campo de Criptana, García-Page ha reparado en que este último paquete, correspondiente a 2019, repartirán 1.800 entre sanidad y educación, además de que contarán con 174 plazas específicas para personas con capacidades diferentes.