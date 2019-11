El PP presentará una enmienda a la totalidad del presupuesto de la Diputación de Ciudad Real

El Partido Popular va a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Diputación de Ciudad Real de 2.020. El PP asegura que son decepcionantes y no responden a las necesidades que tiene esta provincia. Mañana viernes se celebrará el pleno donde se debatirán las cuentas provinciales del año que viene.

El presidente del grupo popular en la Diputación, Francisco Cañizares, ha dicho que no es suficiente que esta administración esté muy saneada en lo económico porque lo primero debe ser ayudar a los municipios y mejorar el desarrollo de la provincia.

El PP rechaza los presupuestos porque son poco ambiciosos (solo crecen un 1,6% mientras que la partida de personal, el capítulo 1, aumenta en un 2%), se reduce en 1,4 millones de euros el plan de empleo, faltan medios técnicos como secretarios e interventores para los ayuntamientos que los necesiten, no se ayuda de manera importante al pequeño comercio y el fondo de contingencia para atender situaciones de urgencia en los municipios se reduce en 25.000 euros.

Además, para el arreglo de caminos de la provincia se contempla un millón de euros menos. Y del incremento que tienen las inversiones en 2,2 millones de euros, más de la mitad se destinan a arreglar el edificio de la Diputación de la calle Rosa.

Cañizares ha tendido la mano al equipo de gobierno socialista para elaborar un nuevo y mejor presupuesto. Si se rechaza la enmienda a la totalidad, los populares van a presentar 20 enmiendas parciales.

JOSÉ MANUEL CABALLERO

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha lamentado esta mañana en Poblete, donde ha comprobado la instalación y el funcionamiento de nueve puntos de inclusión digital financiados por la institución provincial en colaboración con la Junta de Comunidades, que el grupo popular no apoye unos presupuestos que luchan contra la despoblación y mejoran la vida de la gente.

Caballero, que ha dicho que aún tienen tiempo para reflexionar, ha confesado que le hubiera gustado que la oposición emitiera un pronunciamiento favorable porque los Presupuestos para 2020 tienen en cuenta la realidad de nuestros pueblos y ciudades, los problemas, las necesidades y las aspiraciones de la provincia.

Ha añadido, a este respecto, que gustan a todos los consistorios de todos los colores políticos. “Por eso me sorprende que los dirigentes populares no los quieran aprobar cuando los ayuntamientos en los que gobiernan los valora positivamente”, ha añadido.

Para Caballero es importante que tengan en cuenta que los Presupuestos contemplan 11.550.000 euros para luchar contra la despoblación, una suma que está incluida en un montante total de 131 millones dedicados a mejorar la provincia y sus municipios.

Ha comentado, igualmente, que se les llena la boca hablando de despoblación y ahora que tienen la oportunidad de aprobar políticas efectivas y atajar juntos un problema que afecta a la provincia, a la región y a nuestro país no van a aprobar los Presupuestos.

Ha querido dejar claro, no obstante, que es más que probable que, a lo largo del próximo ejercicio, el 99 por ciento de las iniciativas que emanan de los presupuestos serán apoyadas por el grupo popular, motivo por el que no entiende que mañana no emitan un pronunciamiento favorable.

“Es lamentable que no quieran que se beneficien los hombres y mujeres que viven en las zonas rurales”, ha sentenciado el presidente de la Diputación.