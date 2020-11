El presupuesto de Alcázar para el próximo año asciende a 39 millones

La alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha presentado los presupuestos del ayuntamiento para el próximo ejercicio del 2021. Unos presupuestos que priorizan a las personas, contemplan una inversión en obra pública que será la más alta de los últimos diez años y que pretende continuar con el impulso económico de la ciudad, a pesar de la situación especial que ha traído la pandemia.

Nada preveía que la situación fuera a ser como la que hemos vivido de pandemia, decía la alcaldesa, por eso este presupuesto va a tener dos líneas de actuación fundamentales La primera tal y como ha ocurrido, destinada a garantizar la protección y seguridad de nuestras vecinas y vecinos en muchos ámbitos, ha dicho, lo que se va a traducir en mayor adaptación y desinfección de las instalaciones municipales. La segunda línea va a ser evitar que se detenga el impulso y el dinamismo que la ciudad había alcanzado en los últimos años.

Todo ello, ha dicho porque estamos seguros de que esto pasará y saldremos, y no queremos que en la salida nos pille descuidados, sino preparados y con el terreno abonado para que Alcázar pueda seguir avanzando.

Son unos presupuestos que mantienen la actuación del equipo de gobierno, unos presupuestos sociales, humanos que ahora piensan también en los que han sido más vulnerables debido a esta crisis, sanitaria y social y económica, por lo que habrá recogidas en las cifras, ayudas para autónomos, para gasto social, sigue la apuesta por el gasto para el empleo, para creación y estímulo de los inversores en la ciudad.

Un presupuesto que va a ser el más inversor de la última década sin aumentar la presión fiscal, ha afirmado la alcaldesa. Ya se aprobaron los impuestos en el último pleno del mes de octubre y se han mantenido sin subida ninguna. En el pleno de noviembre se podrán llevar las tasas y precios públicos junto con los presupuestos que mantendrán los mismos márgenes, por lo que no se incrementa la presión fiscal no se suben los impuestos, ha afirmado.

Vamos a intentar, continuaba, conseguir fondos con trabajo de gestión política para que lleguen a nuestra ciudad recursos de otras administraciones y seguir atrayendo la inversión de empresarios que creen riqueza e inversión.

Afirmaba que en las calles y plazas se va a ver que crece la inversión en obra pública que viene a mejorar las infraestructuras pero también a crear empleo y riqueza que se va a traducir en acciones concretas como el arreglo de la plaza de España, arreglo de la calle General Benavent García y otras calles, entorno de la plaza de toros o la restauración de plazas como la del Ángel, Bolsa o Justa. Obras más necesarias que nunca porque generan empleo y dinamizan la economía, valoraba.

Se va a seguir apostando por la inversión en el mantenimiento, rehabilitación, recuperación y mejora del patrimonio, natural e histórico que va a contribuir en la hoja de ruta establecida que contempla que estos recursos sean, además de un modo de disfrute para los alcazareños, una atracción para la gente de fuera que genere rédito económico. En este sentido ha adelantado que se acometerá la rehabilitación del cine Crisfel, el hotel convento Santa Clara que pasará a formar parte de la Red de Hospederías de Castilla-La mancha.

Sostenibilidad

Alcázar seguirá siendo una ciudad sostenible, hemos visto como se ponían en marcha los autobuses ecológicos, pero se debe apostar, para seguir en esa línea en el mantenimiento y conservación del Medio Ambiente añadía. El Patrimonio natural que se ha querido conectar con el casco urbano, con la ciudad, una conexión que irá desde la plaza de España, pasando por el parque Alces hasta el Bosque de la Vida que nos llevará al complejo lagunar, según describía la alcaldesa.

Las personas

El objetivo fundamental de este presupuesto y del equipo de gobierno, es seguir apostando por las personas, para generar riqueza y empleo, conservar el medio ambiente y mantener saneadas las cuentas públicas sin aumentar la presión fiscal.

Los números que harán posible estas cuentas ha dicho que son: El presupuesto total es de algo más de 35 millones a los que se suman las cantidades del Patronato de Cultura, el Instituto de Deportes y Viveros Abedul que hacen un total de 39 millones, una cantidad algo más alta que la del año pasado.

La alcazareños no pagamos más pero pagamos todos

Ha insistido la alcaldesa en que este año no hay subida de impuestos, los impuestos han sido aprobados ya en el plano de octubre y a pesar de no subir, se va a ingresar más que en este año (un 14%) fruto de la buena gestión y el esfuerzo, inspección y revisión. Se puede decir que los alcazareños no pagamos más pero pagamos todo, lo que ha sido un empeño del equipo de gobierno desde el principio, decía la alcaldesa.

En el capítulo II ha dicho la alcaldesa que van a aumentar los ingresos extraordinarios por las dos plantas fotovoltaicas que se van a instalar (podrían ser más). Hay partidos de ingresos que bajan como las terrazas ya que ha sido cuota cero, y se prevé que sea igual si la situación lo requiere, a ello se ha comprometido la alcaldesa y si no, se va a avanzar en el estudio del tipo de terraza que tiene cada establecimiento para hacer pagos proporcionales a los recursos que se consuman.

Se reducen también los ingresos en tasas y precios públicos porque no hay ingreso por transporte colectivo y porque los vados solo se cobran cada 4 años.

En el capítulo IV, transferencias corrientes de otras administraciones no se recoge gasto, porque el Plan de empleo de la Diputación previsto ya está contemplado y además no le va a costar nada al ayuntamiento. La Diputación se hace cargo de todos los gastos. Se podrá contratar a 50 personas.

En el capítulo VI queda la partida igual porque se va a seguir haciendo esfuerzo para la promoción de parcelas industriales, siguiendo la línea del pasado año en el que se han vendido cinco de las parcelas disponibles. Las transferencias de capital serán las habituales y de manera extraordinaria las de los fondos europeos para las grandes obras.

En cuanto a gastos

Hemos hecho un esfuerzo por explicar donde gastamos el dinero. Este dinero dice la alcaldesa que se gasta de la siguiente forma:

En gasto de personal, para poner en marcha los servicios, se gasta un 32%, en gasto corriente un 26%, en gasto financiero el ayuntamiento conserva una gran capacidad de endeudamiento ya que lo tiene muy bajo en pago de intereses, al año paga 128 mil euros que solo representa el 0,36% del presupuesto. Gracias a ello, dice la alcaldesa se ha podido hacer frente entre otras cosas a los préstamos necesarios para recuperar las Aguas de Alcázar. Se ha hecho también un importante esfuerzo en mejorar los pagos a proveedores.

Otro capítulo importante ha dicho la alcaldesa, el IV, transferencias corrientes en el que se va a invertir 8 millones, un 23% inversión para poner en marcha servicios del IMD, programación de cultura, Comsermancha, sede UNED, SCIS, Escuela Infantiles, ayudas Covid, becas, Centro Espacial de empleo, Centro Frida Kahlo, asociaciones, etc., para contribuir a que la red social siga avanzando.

Insistía en que este año va a ser un año inversor, el más inversor de la última década, se invertirán más de 4 millones y medio en obra pública. Parte de ello se destinará a la adquisición de terrenos en Piédrola para seguir avanzando en el parque arqueológico que será uno de los más importantes del país. Habrá también inversiones en mejora del sistema de riego, plantación de arbolado, sala de despedida de difuntos en el cementerio, arreglo de caminos y las grandes obras ya referidas que se piensan concluir en este 2021 para poder disfrutarlas en el 2022.

Por áreas

Se sigue haciendo esfuerzo por seguir atendiendo a las personas, un 16%, casi 6 millones de euros, seguido de la inversión en cultura, deportes y educación con un 15% con más de 5 millones o fomento del empleo con más de 1 millón que incluye la reinserción laboral.

Casi el 11% se destina a obra pública. De los 39 millones consolidados que se invierten en la localidad, solo se utilizan para órganos de gobierno un 1,97% (600 mil euros) que no se llegan a gastar y además incluyen también los pagos a todos los concejales, no solo a los del equipo de gobierno.