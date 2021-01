Rosa Melchor analiza las consecuencias de las nuevas restricciones nivel 3 más severas

La alcaldesa de Alcázar, Rosa Melchor, afirma que “no está siendo sencillo” que el momento que vivimos es complicado también en la gestión, ya que a lo que sería la gestión normal, hay que sumar todos los aspectos relacionados con la pandemia, y ahora la nevada. Una nevada, Filomena, en la que el ayuntamiento consiguió actuar antes de que llegara la helada, pudiendo desarrollar tareas de prevención, esparciendo sal y pasando las máquinas para limpiar las calzadas; por suerte la lluvia también contribuyó a que la nieve se limpiara más rápido antes de que las temperaturas bajaran, pudiendo mantener la ciudad transitable.

En cuanto a la situación complicada de la Covid estos días, la alcaldesa ha reiterado su llamamiento a la responsabilidad individual, cada uno debemos ayudar a que no se propague y contagie el virus. Ha dado las gracias a los vecinos y vecinas que están teniendo un comportamiento ejemplar y recordaba que hay algunas personas que no cumplen las normativas sanitarias y son los que nos están poniendo el peligro a todos. Afirmaba en que hay que se cuidadosos y evitar ambientes en los q es fácil relajarse “por pasar una hora o dos divirtiéndonos podemos llevar la muerte a nuestras casas” ha afirmado con rotundidad. Lo mejor es la precaución: mascarilla lavado de manos a menudo, distancia y no relajar conductas sociales, insistía,

En los últimos días el ayuntamiento cedía las instalaciones del Pabellón Vicente Paniagua a los servicios sanitarios para hacer PCR como consecuencia de un brote, acudían 250 jóvenes que habían frecuentado tres locales de ocio. De momento se está a la espera de los resultados que aún no se han facilitado y que son responsabilidad de los servicios sanitarios. A la espera se está también de las últimas cifras de contagios que se ofrecerán mañana viernes, para ver la evolución en un momento complicadísimo y de cierre perimetral de todas las localidades de la provincia.

A Alcázar le afecta este tipo de situaciones ya que, dice la alcaldesa que, Alcázar es una ciudad dinámica. La resolución nos afecta igual que a todos los pueblos, la primera situación que nos afecta es el cierre de la hostelería, que da una sensación extraña. Además, se han cerrado otras muchas instalaciones deportivas, culturales …. Y sobre todo nos afecta claramente la afluencia comarcal de personas que utilizan nuestros servicios y acuden al comercio o la hostelería y el ocio.

Devolución de la empresa Aguas de Alcázar

Estas declaraciones las realizaba en la emisora de radio Onda Cero en una entrevista en la que también hablaba del pleno extraordinario que celebrará la Corporación municipal el viernes por la tarde para tratar la remunicipalización de la Empresa Aguas de Alcázar. Un pleno importante para la ciudad, ha dicho, un momento para felicitaciones, pero que tendrá que celebrarse, como los últimos plenos a puerta cerrada, pero es una noticia muy buena de las que estamos ávidos.

Como más noticias positivas destacaba la alcaldesa los resultados de proyectos que se ponen en marcha como los autobuses híbridos. En muy poco tiempo se ha comprobado que se produce un ahorro de 1000 euros mensuales de combustible, ha sido una apuesta por el transporte colectivo ya que su uso es gratuito. Además, hay que pensar también en la disminución de la contaminación, son pequeñas cosas que se hacen para mejorar la convivencia de los vecinos. En este sentido ha mencionado también la instalación del radar móvil, que no se ha puesto en marcha con ningún tipo de afán recaudatorio, sino que se ha hecho para evitar atropellos o daños materiales graves en los golpes. Lleva poco tiempo, pero de un mes para otro ya se han reducido los accidentes en un 74 % y ha disminuido ostensiblemente las velocidades a los que algunos vehículos circulaban y ponían en peligro a peatones, infringiendo además la ley.

Se ha referido también a las acciones que el gobierno pone en marcha para paliar la difícil situación económica por ello recordaba que “seguiremos con las obras públicas previstas, como la remodelación de la plaza de toros, el Parking de caravanas, la Plaza España y otras plazas contempladas en los proyectos pendientes, continuando además con las habituales obras de repavimentación acerado, etc. lo q genera trabajo tan necesario en estos momentos de dificultad económica.

Ha terminado agradeciendo a todos el esfuerzo personal en la lucha contra la pandemia sobre todo los que con sus trabajos colaboran y demuestran su solidaridad con los que están sufriendo más los rigores de la pandemia. Debemos poner lo que esté de nuestra parte, y esperar que esta tercera ola no sea tan difícil como la primera. Por suerte ya están vacunadas todas las residencias y el personal que trabaja en ellas.