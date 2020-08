El PP de Tomelloso pide más información al Ayuntamiento sobre incidencia de coronavirus para no alarmar a los vecinos

El SESCAM ha confirmado a Onda Cero que actualmente hay tres positivos de una misma familia aislados en su domicilio. Mientras que un inmigrante que vivía junto a otras cuatro personas en una infravivienda, también ha dado positivo por coronavirus, habilitando el ayuntamiento el pabellón mencionado para su aislamiento, por requerimiento de la autoridad sanitaria. Las otras cuatro personas, tras someterse a las pruebas con test PCR dieron negativo.

El equipo de gobierno municipal, a través de los concejales Francisco José Barato y Montse Moreno, han informado del preventivo marcado por la autoridad sanitaria por la situación de las últimas 72 horas. Tras la nota de prensa hecha pública ayer domingo por el PP de Tomelloso, Barato ha lamentado que base su estrategia política en la “confusión, bulos y mentiras”.

Los hechos se remontan, ha explicado la concejala de Servicios Sociales, al pasado viernes a mediodía cuando las autoridades sanitarias pidieron colaboración al Ayuntamiento tras detectar un posible caso de contagio en una persona que convivía con otras 6, habilitándose esa misma mañana el pabellón San Antonio para albergar a estas 7 personas y facilitar con ello su control y seguimiento. Esa misma tarde se desplaza al recinto deportivo un dispositivo sanitario que confirma mediante pruebas PCR el resultado de un caso positivo, por lo que según el protocolo de actuación, se procede al aislamiento como marcan los protocolos.

Moreno ha explicado que esta misma mañana se ha informado en Comisión a los grupos municipales de esta situación añadiendo que “ni la alcaldesa ni el equipo de gobierno vamos a contribuir a desinformar y sólo vamos a ofrecer rigurosamente los datos oficiales que nos lleguen confirmados por las autoridades sanitarias”.

Poniendo en valor el trabajo de la alcaldesa de Tomelloso, Inmaculada Jiménez, y del resto del equipo de gobierno encabezado por la concejala de Servicios Sociales, Montse Moreno, ha comenzado su intervención Francisco José Barato lamentando la deriva en la que se ha instalado el Partido Popular de Javier Navarro “anclado en la mentira, la confusión, generar alarmas inexistentes y echar por tierra el nombre de Tomelloso cada vez que puede”.

Ha continuado calificando de “irresponsable y malintencionado” el comunicado de ayer del PP por la “seria situación que tenemos decidiendo tirar de rumores antes que haber cogido el teléfono para preguntar al equipo de gobierno para informarse y conocer la realidad de lo sucedido”. Barato ha lamentado la permisividad de Javier Navarro sobre la estrategia de comunicación del PP dirigida, ha recordado, por su concejal y gerente de Elder.

Incidiendo en que los grupos municipales han sido informados esta misma mañana de la situación, Barato no entiende que “el señor Navarro no haya podido esperar a hoy, lo que vale para el resto de grupos que sí decidieron optar por la prudencia y esperar a ser informados, dejando claro que la estrategia del PP no era informarse sino confundir, tergiversar, generar alarma y mentir”.

Barato ha afirmado que “estamos hartos de que la política carroñera del PP ensucie el nombre de Tomelloso que es lo único que están consiguiendo con ese afán oportunista y miserable de intentar atacar en todo momento a la alcaldesa y al equipo de gobierno intentando crear confusión con bulos y mentiras”, ha insistido el teniente de alcalde. Ante todo esto, Barato cree que “tenemos en el Partido Popular del señor Navarro la oposición más desleal e irresponsable de la historia de esta ciudad” por lo que ha manifestado su envidia “por los gobiernos de otras ciudades donde en esta situación de pandemia sanitaria hay un gobierno y oposición que trabajan de manera leal y responsable con diferencias lógicas, pero siempre actuando con lealtad hacia su ciudad y vecinos”.

Barato ha finalizado dejando claro que el equipo de gobierno seguirá trabajando incansablemente desde la responsabilidad y lealtad con Tomelloso y sus vecinos “a los que informamos con transparencia como hacemos en el día de hoy, primero actuando, después tomando las decisiones que se entienden mejores y cuando tenemos toda la información de la situación la comunicamos, realizando así el trabajo serio y honesto que merece una ciudad que bastante ha sufrido ya con la crisis sanitaria”.