Fin a las "fronteras COVID" entre Toledo y Ciudad Real tras el Estado de Alarma

Una realidad que se ha mantenido entre la capital de ocio y servicios de la comarca, Alcázar de San Juan, con todas las poblaciones de la "Mancha Toledana" en un radio de escasos 50 kilómetros.

Por ello, durante la Entrevista del Día celebrábamos con el alcalde de Villafranca de los Caballeros, Julián Bolaños, el fin de las restricciones a la movilidad entre provincias, que en esta zona se hará efectiva tras el levantamiento del Estado de Alarma este domingo, más de tres meses después de que se declarara.

Los "cheleros" podrán venir a comprar a los áreas comerciales de Alcázar de San Juan, mientras que los segundos volverán a disfrutar parajes como sus conocidas lagunas, "aunque no sea el mejor año por encontrarse prácticamente secas", según Bolaños.

El primer edil, ha sentido adoptar decisiones como la suspensión de sus fiestas patronales, o la no apertura de la piscina municipal. "Tenemos todavía mucho respeto al Coronavirus, y no nos la queremos jugar, porque durante estos meses han fallecido unos 60 paisanos y paisanas, y aunque no todos hayan sido por COVID, representan el uno por ciento de nuestra pequeña población".

Acompañamos noticia con el audio completo de su intervención, donde el afable alcalde invita a toda la comarca a ayudar a reactivar su economía local visitando la atractiva hostelería y recursos turísticos ligados a su complejo lagunar.