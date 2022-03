Informativo

Más de Uno Albacete 8.20h Jueves 24/03/2022

Con Karina Requena. Pedro Sánchez no convence a los transportistas peses a su confianza en que esta semana se quedaría solucionado. Los convocantes, dicen, no ven posible una solución si no se reúnen entre patronal y Gobierno. Hoy cerca de 80 camiones procedentes de Toledo pasarán por la provincia con destino Cartagena. Muchos de ellos llevan animales vivos y otros viajan vacíos para cargar pienso. Mientras, sindicatos se concentraban ayer para exigir la bajada generalizada de precios.