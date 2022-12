Noticias Cantabria Matinal 28/12/2022 07:20

La eliminación de la bonificación general a los carburantes es una decisión que no gusta al sector de las gasolineras. Tampoco le gusta la presidente Miguel Ángel Revilla que sostiene que deberían mantenerse para el 80% de la población. Las Estaciones de Servicio ven con preocupación no solo que se quite la medida para la mayor parte de la población sino que solo se mantengan para ciertos profesionales. Ven con preocupación cómo poder aplicar esa medida desde sus gasolineras.

Cantabria refuerza el control sobre las entidades del sector público con un sistema de supervisión continua. La Intervención General será la encargada de ejercer esta labor de supervisión y podrá formular recomendaciones de mejora referidas a aspectos organizativos y de gestión económica. Una medida que no ha gustado en sindicatos como CCOO que habla de cacicada por parte del Gobierno.

El Estado cede a Cantabria la gestión del Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración.