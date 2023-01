Noticias Cantabria Matinal 24/01/2023 07:20

El interior de Cantabria sigue en alerta por nevadas. La autovía de la Meseta (la A67) está en nivel verde: transitable pero con precaución entre Molledo y Aguilar de Campoo.

Cerca de 19.000 personas van a optar a conseguir alguna de las 700 plazas de turno libre de la Oferta de Empleo Público de la Administración General.

La empresa Brittany Ferries contratará por primera vez personal español. La selección para conseguir personal para el buque ‘Santoña’ se hará en Santander durante la primera quincena de febrero.

Ayer el presidente Miguel Ángel Revilla cumplía 80 años y lo celebraba en El Hormiguero. Revilla aprovechaba su visita al programa de Antena 3 para presentar nuevo libro ‘Toda un vida’ y donde contaba que su mujer está siendo tratada de cáncer de colon. Revilla hacía una reflexión sobre sus recién cumplidos 80, la mitad vividos como político.

Continúa el juicio contra el acusado de matar a su madre de 80 años. Ayer comenzaba el juicio con la declaración del acusado. Una jornada en al que dijo no recordar haber matado a su madre debido a los problemas mentales que padece. El acusado mantiene que solo tiene falsos recuerdos de lo ocurrido y no sabe si son reales o no.