Noticias Cantabria Matinal 21/06/2023 08:20

Seis trenes de Cercanías entre Torrelavega y Bezana se tuvieron que suprimir en la tarde de ayer tras averiarse uno cuando circulaba por Santa Cruz de Bezana. Según RENFE, se trata de una avería puntual que ha provocado la cancelación del servicio de tren durante más de una hora. Situación de las cercanías que también es noticia porque RENFE comenzará a fabricar los nuevos trenes de cercanías de Cantabria a final de año, después de que se presenten los nuevos diseños en septiembre. Así lo asegura el presidente de RENFE, Raúl Blanco, en un foro del periódico El Español.

Charo Urquiza seguirá al frente de la Agrupación Socialista de San Vicente de la Barquera y de la Alcaldía del municipio tras haber superado la moción de censura que ha tenido lugar en la tarde ayer en medio de protestas y acusaciones de fraude. Un grupo de militantes socialistas sostiene que Urquiza no les ha informado de las negociaciones con el resto de grupos de San Vicente de la Baquera. Entre los críticos, está el exalcalde de San Vicente, Dionisio Luguera, que ha lamentado que la votación se ha producido en primera convocatoria y no en segunda con lo que no todos los afiliados han podido manifestar su opinión. Anuncian que recurrirán la reunión.