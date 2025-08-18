LA INFORMACIÓN DE CANTABRIA

Noticias Cantabria Matinal 18/8/2025

El fuego ha llegado a Cantabria este domingo y lo ha hecho por el municipio de Camaleño de forma leve

María Agudo

Santander |

El fuego ha llegado a Cantabria este domingo y lo ha hecho por el municipio de Camaleño de forma leve. Las labores de prevención que los técnicos del Gobierno llevaban realizando desde el sábado han podido controlar el fuego. El operativo formado por unas 70 personas entre bomberos forestales y agentes el Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Rural, técnicos de la Consejería de Presidencia y miembros de Cruz Roja se han incorporado al operativo en la zona y en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) que el Ejecutivo ha ubicado este domingo en Vega de Liébana para llevar a cabo las labores de extinción y prevención.

Noticia destacada en el informativo matinal de Onda Cero Cantabria con María Agudo.

