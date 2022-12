Noticias Cantabria Matinal 05/12/2022 07:20

Más recursos para las personas con discapacidad y para las entidades del sector. Es la petición realizada por el CERMI Cantabria que este fin de semana denunciaba el "escaso desarrollo" de la Ley de Garantías de Derechos de las Personas con Discapacidad de la comunidad. El presidente del colectivo, Ignacio Fernández, ha pedido "medidas extraordinarias" que permitan a las entidades del sector seguir desarrollando su trabajo y prestando sus servicios. Fernández cree que los recursos que destina el ejecutivo cántabro a este colectivo son insuficientes.

Las empresas de grúas de auxilio en carretera protagonizarán una mañana de protestas por Santander. Lo harán con una jornada de huelga y una marcha lenta por las calles de la capital cántabra.

Absuelven a un constructor que no pagó a la Seguridad Social porque no lo ocultó ni obstruyó la inspección. La Audiencia le condenó por no abonar las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores entre 2016 y 2021 a tres años de prisión y al pago de 1,2 millones de euros. Según la Audiencia, a lo largo de esos años "incumplió de forma consciente y voluntaria sus obligaciones en materia de cotización social", de modo que no abonó las cuotas de los trabajadores que tenía dados de alta y, en algunas ocasiones, no dio de alta a otros. El Tribunal Superior absuelve al constructor porque no ocultó los incumplimientos ni obstruyó la inspección posterior.