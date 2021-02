Valjent " nunca me he sentido tan querido como en Mallorca"

Valjent amplia su contrato hasta 2025 y no tarda en agradecer la confianza del club y de la afición. El central espera conseguir el objetivo del ascenso aunque es consciente que queda mucho camino por recorrer." Nunca me he sentido tan querido como en Mallorca. Va a ser muy difícil conseguir el objetivo pero todo remamos hacia el mismo lado. Hay que mantener la línea de trabajo hasta e final".