Roger : "Quedan treinta y dos partidos "

Jordi Roger ha destacado el trabajo de la plantilla para conseguir la primera victoria y seguir con la ilusión de conseguir el objetivo del ascenso. El Baleares sumó la primera victoria de la temporada ante el Barça B aunque continúa en puestos de descenso. El próximo fin de semana visitará el campo de la Nucia que ocupa la penúltima posición. " Ganamos un partido que nos merecíamos. Estoy feliz por los jugadores porque se lo merecía desde hacía semanas. Lo que me da tranquilidad y me hace sentirme fuerte es ver como compiten los jugadores en el día a día, no tengo ninguna duda porque lo veo. Hay que seguir remando ".

Ingo

El técnico del Baleares ha vuelto a reconocer la confianza que le ha dado el presidente y propietario del club. Roger tiene claro que falta mucho campeonato por delante. " Quedan 32 partidos por delante y llevamos siete. El fútbol es muy largo y en la segunda vuelta pasan muchas cosas.Es un tópico pero hay que ir semana a semana o nos vamos a equivocar. Sabemos donde estamos y lo que valen son los resultados y no son buenos. Sabíamos que tenían que llegar y la confianza Ingo me la transmite cada día. me considero una persona del club y cuando el presi piense que no debo continuar. Estoy para ayudar y por trabajo no quedará. No es fácil dar el salto porque hay equipos con más presupuesto. El Hércules está en segunda red y el Deportivo. No entiendo que el presidente pueda recibir críticas cuando es un hombre que pone dinero de su bolsillo "