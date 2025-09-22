Pablo Ortells: "El valor del Mallorca es la primera división y la temporada pasada quedamos décimos"

Pablo Ortells lanza un mensaje de tranquilidad a pesar de los dos puntos que ha sumado el Real Mallorca en cinco partido. El director deportivo del club tiene claro que el principal objetivo por presupuesto es la permanencia aunque nadie le quita la ilusión por intentar quedar entre los diez primeros clasificados. "Evidentemente nos gustaría tener más puntos pero la realidad es que tenemos dos puntos. Hay que seguir trabajando para tener más puntos en el futuro. El valor del club es seguir en primera división. La temporada pasada era el mismo y quedamos décimos".

Confianza en técnico y jugadores

Ortells resta importancia a las entradas y salidas de jugadores en plena pretemporada. "Los mercados en los últimos años son largos y lo ideal sería cerrar plantilla antes de iniciar la liga. Creo que ha sido un inicio difícil y con tranquilidad y las ganas que tiene el cuerpo técnico y jugadores estoy convencido que va a air bien. Tenemos un límite salarial que cumplimos y lo que tenemos disponible es lo que tratamos de gastar".

Apoya a Arrasate en la decisión con Dani Rodríguez

Pablo Ortells apoya la decisión de Jaboga Arrasate sobre Dani Rodríguez El club tomo las medidas que tenía que tomar con la sanción. Es un tema que tenemos zanjado y en tirar hacía delante sacando el máximo provecho Al final se ha tomado la decisión que se ha tomado y en el futuro se verá. Tenemos confianza en Jaboga y apoyamos sus decisiones".

Jan Virgili

Por último, Ortells ha dejado claro que el Real Mallorca quería contar con Jan Virgili pero la normativa no se lo ha permitido.