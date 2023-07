Oliver: "Necesitamos un presidente institucional"

Sebastià Oliver sigue reclamando la figura de un presidente institucional. El presidente del Moviment Mallorquista sigue insistiendo para que el consejo de administración del Real Mallorca nombre a un representante de la afición que defienda los intereses del club cuando sea necesario. "Siempre lo he dicho y lo sigo reivindicando que necesitamos un presidente institucional. No es el trabajo del entrenador ni de los jugadores salir cuando haya que criticar algo. Necesitamos a alguien que represente el club".

Color de la camiseta

Oliver no comparte la decisión de hacer desaparecer el color negro en la nueva camiseta para introducir rayas naranjas. El presidente del Moviment Mallorquinista lamenta que no hayan tenido en cuenta la historia del club. " El naranja no sé de donde sale, no me gusta la camiseta. Le falta algo negro para mi gusto porque es nuestra identidad".

El Moviment mallorquinista agradece que los horarios de la primera jornada hayan salido un mes antes para poder organizar el desplazamiento a Las Palmas. La idea de Oliver es seguir trabajando para acompañar al equipo en sus desplazamientos.