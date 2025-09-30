Mavi García: "Una medalla en un mundial es lo máximo"

Mavi García ha sellado su mejor año de su carrera profesional con la medalla de bronce en el mundial de Ruanda y anteriormente ganando una etapa en el Tour de Francia. La ciclista mallorquina descansará unos día en Mallorca antes de cerrar la temporada con el Europeo que disputará en Francia. "Poco a poco lo estoy asimilando, todavía no me lo creo del todo. Una medalla en un mundial es lo más grande. La etapa en el Tour es súper importante pero la medalla en el mundial es lo máximo".

Dedicatoria a su pareja y entrenador

Mavi está muy agradecida a su pareja y entrenador por el apoyo y el trabajo realizado durante los últimos años. "Al final no es que sea mi entrenador, entrena y pedalea conmigo sufriendo porque el nivel cada vez es más alto".

Mavi García cerrará la temporada disputando el campeonato de Europa que se disputará el próximo fin de semana en Francia.