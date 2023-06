Mateo Busquets: "Ahora cualquier campo me hace ilusión para debutar"

Mateo Busquets asciende a primera división con 29 años después de pitar una temporada en la segunda división. El árbitro mallorquín del comité balear destaca el buen momento que vive el arbitraje isleño y el apoyo que ha recibido de Guillermo Cuadra Fernández que seguirá pitando en la máxima categoría del fútbol español. "Lo estoy asimilando con las felicitaciones. No me lo esperaba porque soy consciente que llevaba un año en segunda. Las cosas han salido mejor de lo que me esperaba. Un árbitro tiene que adaptarse a lo que reclama el partido. Cualquier campo me hará ilusión para debutar. Guillermo es un referente y buen amigo. Ha sido una pieza clave. Mi preparación será parecida. Ahora acabo de llegar y mi objetivo es adaptarme lo antes posible".

Comité Balear

Mateo Busquets es consciente que su ascenso representa un estímulo para cursillistas que sueñas con llegar a primera división. En la categoría de plata ha dirigido 21 partidos con notas muy altas por parte del comité nacional. "Creo que empecé a los 14 o 15 años. Una vez mi padre cuando terminó un partido me dijo que me hiciese árbitro. En el comité de árbitros de Baleares se están haciendo las cosas muy bien desde hace años. Ahora tenemos unos sesenta cursillistas y tienen mucha ilusión"