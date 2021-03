Manel " el Baleares es un club grande y tenía ganas de venir "

Manel Martínez no se arrepiente de tomar la decisión de fichar por el Baleares. El delantero catalán llegó en el mercado de invierno con la ilusión de ascender a segunda división. No obstante, ahora el objetivo es clasificarse para la liga PRO y tiene claro que el equipo no tiene margen de error en la segunda fase que se iniciará el próximo domingo ante el Don Benito. Villanovense y Mérida completan el grupo.