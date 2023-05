Maikel: "Es una oportunidad de oro que no voy a desaprovechar"

El Formentera no ha dudado en dar la oportunidad a Maikel Romero para dirigir el equipo en la segunda federación después de decidir que Michel Alonso había finalizado su ciclo. El nuevo técnico del primer equipo está muy ilusionado con el nuevo reto. " La verdad es que evidentemente agradezco mucho la oportunidad que me da el club. Tengo agradecimientos para todos los jugadores que han pasado por mi, presidente, dirección deportiva y directivos. Es una oportunidad de oro que no voy a desaprovechar".

Estilo de juego

Maikel ha estado entrenando al equipo juvenil del Formentera y es consciente que la situación será muy diferente en la segunda federación." En juveniles hay un enfoque más educativo con objetivos que cambian. Estoy sin ningún miedo y confiando que irá bien. Me gusta un modelo de juego inteligente y como apasionado del fútbol respeto un buen trato de balón pero desde un modelo inteligente y resolución de problemas".