Luis García " El Mallorca ha gastado dinero este año "

Luis García Plaza sigue al Mallorca sin ningún tipo de rencor después de lo vivido. El extécnico bermellón dirige en la actualidad al Deportivo Alavés que ha ganado los dos partidos disputados. El técnico madrileño está convencido que la plantilla que tiene Javier Aguirre está capacitada para conseguir el objetivo independientemente que lleguen más refuerzos. " No soy quien para decir lo que tienen que hacer. Este año han invertido dinero. No se les puede decir que no han invertido. Xavi pide jugadores y no sé cuantos ha firmado. Creo que el Mallorca si ves el equipo está asentado, puede faltar algo como a todos, y por lo que oigo están dispuestos a firmar más. El mercado tiene sus tiempos. Creo que han aprendido que hay que reforzar a los equipos. El Mallorca me gustó con el Betis, no mereció perder y si siguen esta línea sacarán puntos. El tiempo pasa. La vida son etapas. Aceptas lo que pasó aunque no lo compartas. Mi paso y la felicidad vivida en Mallorca no me lo va a quitar nadie". Luis García cuenta en su plantilla con Sedlar y Salva Sevilla que fueron titular en el último partido que disputaron los vitorianos.