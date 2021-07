El técnico bermellón, Luis García Plaza, ha repasado los principales asuntos de actualidad.

Luka Romero

"Si no me equivoco, no sigue vinculado a nosotros. Declinó las ofertas de renovación del club según me comentó la dirección deportiva. Estará buscando acomodo, con la primera plantilla no está, no ha querido renovar con el club"

Daniel Sturridge

"Ha empezado a entrenar y vamos a ver qué va pasando; estará un período con nosotros y dentro de un tiempo se decidirá si sigue o no con nsotros; si nos sentimos a gusto con él tiene posibilidades de quedarse, y si no se produce no sé quedara. Fue un jugador top pero lleva tiempo parado"

Futuros fichajes

"Necesitamos más fichajes, dos mínimo, un delantero seguro. Todo dependerá de la economía y de las salidas que haya"