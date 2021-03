Luis García " el equipo se va a dejar el alma por conseguir el objetivo "

Luis García Plaza no baja los brazos. A pesar de sumar un punto de nueve confía en su equipo y en la victoria ante el Leganés. El técnico del Mallorca esta convencido que la clasificación estará muy igualada en las últimas jornadas. Los isleños no podrán contar con Galarreta mientras que Valjent apunta al once y Amath regresará a la lista