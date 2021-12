José Contreras " va a ser un día histórico pero la vida no me cambia "

El Andratx vivirá un día histórico con la visita del Sevilla a Sa Plana con motivo de la eliminatoria de copa del Rey a partido único. El club ya ha vendido las 2000 entradas disponibles para presenciar el partido. El técnico, José Contreras, es consciente de la ilusión que genera el partido para la afición pero su preocupación para por el parte de lesiones de cara a la liga regular. " Me paro a pensar que será un día histórico para el pueblo y el club pero yo estoy preocupado por las bajas. La vida no me cambia pero cuando llegue el momento del partido voy desconectar y disfrutar al máximo porque la experiencia será increíble. Todos los aficionados sueñan con pasar pero ya lo soñe con el Oviedo y no creo que se den dos sueños. Espero que seamos un digno rival y no salir goleados. Hablamos de uno de los mejores equipos del mundo y conociendo a Julen van a sacar el mejor equipo porque son muy competitivos. Nosotros estamos deseando que llegue el parón para recuperar jugadores o incorporar. No hay que descuidar la liga porque es nuestro primer objetivo. La realidad es que el jueves tendremos que pensar en ir a Formentera el fin de semana. Si pasamos no iré a trabajar el jueves como hice el día del Oviedo. Entiendo que la gente está con el Sevilla pero yo estoy en otras cosas. Hay jugadores como Marcos que está lesionado ". Por otra parte, el Baleares recibirá el jueves al Getafe y el Mallorca juega en Asturias ante el Llanera de la segunda federación.