Joan Forteza: "El primer gol con el Mallorca en primera división fue de cabeza y me ha dado muchas alegrías"

El pasado 18 de septiembre de 1960 Joan Forteza marcó ante el Racing de Santander el primer gol del Real Mallorca en primera división. El exjugador a sus 91 años lo sigue recordando perfectamente con mucho cariño y alegría. "Sé cierto y seguro que lo marqué pero no recordaba la fecha. El remate fue de cabeza y es inconcebible que un delantero como yo que no soy un personaje físicamente impresionante, más bien normal, pudiese hacer este gol que me ha dado muchas alegrías. Julià Mir consiguió la mitad del gol con su centro".

Valora la situación actual

Forteza sigue presenciando los partidos del Real Mallorca en el estadio de Son Moix y lamenta profundamente que el equipo haya sumado un punto en las cuatro jornadas disputadas. El exfutbolista considera que al conjunto dirigido por Jagoba Arrasate le falta más calidad y que algunas situación como las de Dani Rodríguez han podido afectar al vestuario. "Me gustaría que fuésemos superiores a todos pero reconozco que hay jugadores en los otros equipos que son tan buenos o más que los nuestros. Queda mucho y hay muchos obstáculos"