Eloy Jiménez " ahora toca sufrir hasta la última jornada "

Eloy Jiménez confía plenamente en conseguir la clasificación para disputar la fase de ascenso a segunda división. El técnico del Baleares no pierde la esperanza a pesar de los últimos empates como el cosechado ante el Real Madrid- Castilla. El equipo ha pasado a jugar con tres centrales en las últimas jornadas. " Creo que hay que ser positivo y seguir confiando en los jugadores que tenemos. Nos van a dar alegrías. Vamos a intentar llegar lo mejor posible a la recta final aunque ahora nos va a tocar sufrir hasta la última jornada. El club no me hace llegar ningún tipo de dudas. El presidente sabe como estamos trabajando. Hemos tenido bajas y convocar a juveniles. El equipo está bien y con buenas sensaciones". El Baleares jugará el próximo domingo en Villarreal con el objetivo de conseguir los tres puntos.