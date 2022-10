Dioni : " Lo importante es terminar bien "

Dioni tiene plena confianza en acabar en la zona alta de la clasificación a pesar del mal inicio. El delantero del Baleares sigue marcando diferencias y considera que el primer gol ante el Eldense ha sido el mejor desde que llegó a la isla. El conjunto blanquiazul continúa en puestos de descenso a cinco puntos de la promoción de ascenso: " La pasada temporada empezamos muy bien la temporada y luego con la copa vino la mala racha. Ahora estamos abajo y podemos acabar bien. Un compañero me dijo que fue el mejor gol en año y medio, la verdad ess que estuvo muy bien el golito. Nunca me pongo cifras, si se sube y no meto lo firmo ahora mismo. Al final es el objetivo que tenemos en mente y si ocurre todos salimos beneficiados. Mi referente siempre ha sido Zidane y cuando se retiró fue Benzema ".

Copa del Rey

El Baleares afrontará la eliminatoria de copa del Rey el próximo 11 o 12 de noviembre jugando en la Rioja ante el Amedo de la segunda federación. Dioni está ilusionado aunque es consciente que representa un desgaste como sucedió la pasada temporada tras jugar ante Valencia, Getafe y Celta : " Es un equipo que juega en una categoría menos pero tenemos que igualar la intensidad. Nos pasó a nosotros ante equipos de superior categoría. La copa desgasta mucho y te descentra un poco de lo primordial que es ascender " .