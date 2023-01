Boscana: " llevo toda la vida avalando el proyecto "

Guillem Boscana ha hablado en Onda Cero del proyecto deportivo y económico después de la victoria ante el San Antoni de Pormany. El presidente del Fwibi Palma tiene claro que los objetivos deben conseguirse sin saltarse el presupuesto ni asumiendo un riesgo que ponga en peligro el proyecto. " Siempre tengo en la cabeza que quiero que el baloncesto continúe sin hacer barbaridades. Estaría más contento si gente que se ha ido hubiese continuado con nosotros. Hace 41 años que intento hacer las cosas más o menos igual pensando en una supervivencia. Puede ser que piensen que el proyecto es personal pero tengo claro que mientras me juegue mis intereses económicos trataré de ir con cuidado. Toda la vida he avalado el proyecto ".

Ascenso

Boscana tiene claro que la primera posición se ha complicado y que el equipo deben intentar llegar con opciones de poder ascender en los play off. " Ahora mismo el primer objetivo es una utopía y vamos a intentar llegar al play off en la mejor dinámica y lo más arriba posible y ya veremos que pasará. En Hospitalet si defendemos como en los dos últimos partidos tendremos muchas opciones de ganar porque no hay partidos fáciles "