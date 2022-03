Bocana " hay que ir partido a partido "

Guillem Boscana sigue confiando en conseguir la permanencia en la liga Leb Oro tras competir durante ocho temporadas. El presidente del Palmer Alma Mediterránea admite que la derrota en Bilbao ha sido un contratiempo duro pero asegura que el cuerpo técnico finalizará la temporada. " Ha sido un golpe muy duro porque durante las últimas semanas el equipo había dado un golpe importante. No nos queda otra que seguir partido a partido " Boscana no quiere hablar de la próxima temporada aunque es consciente que es una posibilidad teniendo en cuenta la clasificación. " La muerte es irreversible, lo demás tiene solución. Ahora no es el momento de Leb Plata porque tenemos una categoría que nos ha costado mucho. La plantilla no es la de la pasada temporada. El cuerpo técnico va a terminar la temporada. Me hubiese gustado ver la actual plantilla desde septiembre pero no ha sido posible. Cuando pierdes tienes que tener fuerzas para aguantar las críticas ".